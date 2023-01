マイクロソフト、エンジニアリング部門で今週に人員削減へ－関係者

米 マイクロソフトは18日に多くのエンジニアリング部門で人員削減を計画していることが、事情に詳しい関係者の話で分かった。長引く需要低迷に備える中で、大手IT企業による規模縮小の動きが広がっている。

人員整理の規模は不明だが、部外秘を理由に匿名で語った同関係者によると、マイクロソフトがこの1年間に実施した人員削減を大きく上回る見通し。そうした人員カットの対象者は20万人を超える全従業員の1%未満だった。

マイクロソフトは最近では昨年7月と10月に人員整理を実施。さまざまな部署で採用を凍結するなどしている。世界経済見通しの悪化に加え、ソフトウエアやサービスの需要鈍化が長期化する可能性に対応するため、アマゾン・ドット・コムやメタ・プラットフォームズ、セールスフォースといった他のIT企業はここ数カ月に大規模な人員削減を発表したが、マイクロソフトはこれまで比較的小さい措置にとどまっている。

マイクロソフトの担当者はコメントを控えた。スカイニューズはマイクロソフトが数千人規模の削減を計画していると先に報じ、インサイダーは同社が採用担当者を最大3分の1減らす可能性があると伝えている。同社の17日の株価終値は0.5%高の240.35ドル。

