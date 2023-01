アップル、MacBook ProとMac Miniの新モデル発表－23年新製品第１弾

米 アップルは17日、2023年最初の新製品としてノート型パソコン(PC)「MacBook Pro」の上位機種とデスクトップ型PC「Mac mini」の新モデルを発表した。

14インチと16インチのMacBook Proは2021年10月に発売した前モデルと同様の外観だが、チップは前機種の「M1 Pro」や「M1 Max」より強力な「M2 Pro」と「M2 Max」を採用した。自社設計のM2チップは昨年発売した「MacBook Air」やMacBook Proの下位機種に初めて搭載されていた。

Mac部門は昨年のアップルの売上高の10%強を占めており、新モデルの投入で販売を強化する。同社は今年、デスクトップ型PCの上位機種「Mac Pro」にM2チップを搭載する計画。さらに、MacBook Airの15インチ版などの開発にも取り組んでいる。

M2 ProとM2 Maxを搭載したMacBook Pro Source:Apple

Macの最新モデルに搭載したチップは性能をやや向上させたもので、インテル製から自社開発製品へのシフトを継続した。

Mac miniも外観は前モデルと同様ながら約2年ぶりにアップグレード。MacBook Airや13インチのMacBook Proと同じM2チップを搭載したモデルと、MacBook Proの最新上位機種と同じM2 Proを採用したモデルを投入する。

Mac miniの最新モデル Source: Apple

最新モデルの価格は14インチのMacBook Proが1999ドル(日本では28万8800円)から。16インチ版が2499ドル(同34万8800円)から。Mac miniの価格は前モデルより100ドル低い599ドル(同8万4800円)から。1月24日に出荷を開始する。

原題:Apple Debuts MacBook Pros, Mac Minis in First Launch of 2023 (1)(抜粋)