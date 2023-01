【欧州市況】欧州債上昇、ＥＣＢが３月に利上げ減速か－株は５日続伸

17日の欧州株は上昇し、指標のストックス欧州600指数は昨年8月以来の5日続伸となった。欧州中央銀行(ECB)が利上げペースを減速させるかもしれないとの楽観が後押しした。

ストックス600指数は0.4%上昇。昨年9月29日に付けた底値からの上昇率は19%に達した。引け値で20%を上回れば、強気相場入りとなる。

ラガルドECB総裁が昨年12月に示唆したよりも遅いペースの利上げが政策委員会で検討され始めたと、ブルームバーグ・ニュースは 報道。これを受けて地合いが改善した。ドイツはリセッション(景気後退)を今年回避できると確信しているとのショルツ首相の 発言もあった。

英FTSE100指数は前日比0.1%下落したが、引き続き過去最高値付近。この日発表された統計で、英国の 賃金がほぼ前例のないペースで上昇していることが明らかになり、イングランド銀行(英中銀)に来月、10会合連続となる利上げを迫る圧力が増した。

欧州債市場では、ユーロ圏国債が幅広く上昇した。ECBが3月に利上げペースを減速する可能性があるとブルームバーグが伝え、インフレ鈍化の観測から生まれていた上昇の勢いを強めた。

金利上昇に特に反応しやすいイタリア債が上げを主導。事情に詳しい関係者によると、ECB政策委員会内では3月の会合で利上げ幅を0.25ポイントとする案が支持を集めつつある。

ユーロ圏国債の指標であるドイツ10年債利回りは2%をやや上回る程度にまで低下し、100日移動平均を試した。年初には2.5%を超えていた。

イタリア10年債利回りは一時17ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.84%を付け、同年限のドイツ債とのスプレッドは昨年4月以降で最小となった。

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.46% -0.11 独国債10年物 2.09% -0.08 英国債10年物 3.32% -0.06

