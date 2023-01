ＮＹ連銀製造業景況指数が急低下、2020年５月以来の低水準

1月のニューヨーク連銀製造業景況指数は急低下し、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)が始まって間もない2020年5月以来の低水準となった。新規受注と出荷が特に落ち込んだ。

キーポイント NY連銀製造業景況指数はマイナス32.9 前月のマイナス11.2から22ポイント近く低下 ブルームバーグ調査の最も悲観的な予想をも2倍余り下回る 予想の中央値はマイナス8.6

指数はゼロが活動の拡大と縮小の境目

同景況指数はここ6カ月で5度目の活動縮小を示し、米金融当局が利上げを実施する中、製造業セクターの痛手の深さを浮き彫りにしている。

一方、仕入れ価格と販売価格の指数はいずれも大きく低下し、インフレ圧力がさらに緩和しつつあることが示唆された。

新規受注は28ポイント近く下げてマイナス31.1と、こちらも20年5月以来の低水準。これで3カ月連続の縮小となった。出荷もほぼ同様の幅で低下し、昨年8月以来の低い水準。

雇用者数の指数は約2年ぶりの低水準となり、新規採用に事実上ブレーキがかかっていることが示唆された。週平均労働時間の指数は縮小幅が拡大し、昨年8月以来の低水準となった。

こうした現況の各指数は弱かったものの、見通しを示す指数は小幅に改善した。

製造業者を対象とした調査は1月3-10日に実施された。

