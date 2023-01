欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミストを務めるレーン理事は、インフレ率を目標に戻すために政策金利は景気「抑制的な領域」に入らなければならないとの考えを示した。

同氏は17日の英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)に掲載されたインタビューで、「もっと金利を引き上げる必要がある」とし、「抑制的な領域に入ることが必要だ。ただ、最終的にどのような水準になるかを決定するのは経験からのフィードバックループだ」と語った。

ECBは昨年、計2.5ポイントの利上げを実施し、当局者らは追加利上げの方針を表明している。ブルームバーグのエコノミスト調査では現行2%のECB中銀預金金利が3.25%でピークとなるとの予想が示されたが、レーン氏は水準には言及しなかった。

ECBのレーン理事 Photographer: Alex Kraus/Bloomberg

金利の適正な水準が分かるという人は世界の仕組みについての自身のモデルに強い自信を持っているに違いないと指摘。そうでないならば「賢明なアプローチは昨年の引き締めからのフィードバックを観察することだ」と述べ、データ次第で会合ごとに決定を下していくECBの姿勢を再確認した。

独断的になり過ぎるべきではないとし、「必要なのは双方向への柔軟性だ。固定観念を長く維持し続けるのではなく、政策を適時に調整していくためだ」と語った。

「リスクはまだ双方向ではなく、幅広いシナリオを検討してもなお、金利を現行水準より引き上げるのが安全な措置だ。さらに政策を進めると、リスクはより双方向になり、行き過ぎと不十分の間でリスクのバランスを取らなければならなくなる。これは次回またはその後数回の会合だけの問題ではなく、今後1、2年の問題になるだろう」と述べた。

Source: Bloomberg Economics

また、政策委員会メンバーのセンテノ・ポルトガル中銀総裁は、ユーロ圏経済は記録的インフレとロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機を受けて多くの人が想定したのに比べると、堅調に推移していると述べた。

センテノ氏は世界経済フォーラム(WEF)年次総会(ダボス会議)でのブルームバーグテレビジョンが17日に主催したパネル討論で、「ユーロ圏経済は四半期ごとにわれわれを驚かせ続けた。昨年10-12月(第4四半期)も恐らくプラス成長だろう。今年前半もわれわれは驚かされるかもしれない」と語った。

ECBはインフレとの闘いを続けるとも言明した。

原題:ECB Rates Must Go Into ‘Restrictive Territory,’ Lane Tells FT、ECB’s Lane: Policy Rate Around 2% in ‘Ballpark’ of Neutral: FT、 ECB’s Centeno Says Euro-Zone Economy Is Surprisingly Positive(抜粋)

( センテノ氏の発言について追加します )