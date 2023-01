アクティビスト(物言う投資家)のライアン・コーエン氏は、中国の電子商取引会社 アリババグループの株式数億ドル相当を取得し、同社に自社株買いの増額を求めている。

ミーム株投資家の間で広くフォローされ、 ゲームストップなどの企業の株価てこ入れに寄与したことで知られるコーエン氏は、昨年後半に数億ドル相当のアリババ株を取得した。事情に詳しい関係者1人が匿名を条件に明らかにした。

中国の大企業を標的とした物言う投資家の積極的行動は異例。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じたところによれば、コーエン氏は昨年8月にアリババの取締役会に初めて接触し、向こう5年間で2桁増収と20%近いフリーキャッシュフロー(現金収支)の伸びを達成できる見通しに基づけば株価は過小評価されていると主張した。同関係者もその内容を確認した。

WSJによれば、コーエン氏はアリババの取締役会に対し、自社株買い計画をさらに200億ドル(約2兆5700億円)増やし600億ドル程度にする可能性について伝えたという。

原題: Activist Ryan Cohen Takes Stake in Alibaba in Push for Buybacks、Ryan Cohen Takes Stake in Alibaba: WSJ(抜粋)

( 関係者の話を追加して更新します )