ペルー政府は14日遅く、首都リマと他の3地域に非常事態を宣言した。AFP通信が伝えた。同国では1カ月前に就任したボルアルテ大統領の辞任などを要求する反政府デモが相次ぎ、これまでに40人以上の死者が出ている。

AFPが政令を引用して報じたところでは、非常事態宣言が効力を持つのは30日間で、軍は秩序維持のための措置を講じることができる。

ボルアルテ大統領は13日夜の国民向けスピーチで、辞任の可能性を排除した。

ペルー、30日間の非常事態宣言を発令-抗議デモ拡大受け

原題:Peru Declares State of Emergency in Lima Over Protests: AFP(抜粋)