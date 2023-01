半導体の受託生産世界最大手、台湾積体電路製造( TSMC)が12日発表した1-3月(第1四半期)の売上高見通しは、アナリスト予想に届かなかった。半導体業界がリセッション(景気後退)の可能性や米輸出規制強化に備える中、今年の設備投資についても前年実績を下回る計画を示した。

TSMCが公表した1-3月の売上高見通しは167億-175億米ドル(約2兆2000億-2兆3050億円)。アナリスト予想平均は179億米ドルだった。一方、2023年の設備投資計画は320億-360億米ドルと、前年の363億米ドルを下回った。

同社はまた、日本に2つ目の工場建設を検討していることも明らかにした。

1-3月はTSMCとしては4年ぶりの減収となりそうで、世界的なテクノロジー需要減速の深刻さが浮き彫りとなっている。同社は上期売上高の減少率を1桁台半ばから後半と見込み、下期の挽回によって通年では若干の伸びを想定している。

昨年10-12月の純利益は2959億台湾ドル(約1兆2780億円)とほぼ倍増。アナリスト予想平均(2878億台湾ドル)を上回った。これまで公表された月間売上高に基づく10-12月の売上高は43%増の6255億台湾ドルだった。

