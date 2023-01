バイデン米大統領の側近は、オバマ政権を去った後にバイデン氏が使用した首都ワシントンの事務所とは別の場所で、新たな機密文書の束を発見した。NBCが事情に詳しい関係者1人の話を引用して伝えた。

昨年11月にバイデン氏の事務所から最初に副大統領時代の機密文書が見つかって以来、側近らは同氏が使用していた他の場所にもさらに文書がないか探していたとNBCは報じた。

ホワイトハウスはNBCに対してコメントを控えた。

原題:Biden Aides Find 2nd Batch of Classified Docs at New Spot: NBC(抜粋)