楽天Ｇ、ドル建て債発行額4.5億ドルに増額－需要旺盛の兆し

楽天グループは11日、4億5000万ドル(約600億円)規模のドル建てジャンク債を起債した。旺盛な需要の兆しが見られたことから、発行額を2億5000万ドル増やした。

事情に詳しい関係者によると、昨年始めた一連の社債発行に追加される形となる。楽天Gは昨年11月に5億ドルの社債を発行し、利回りは12%もの高水準だった。表面利率は10.25%。モルガン・スタンレーが起債を主導した。

楽天Gは苦戦するモバイル部門向けの手元資金拡充と債務返済資金の手当てを目指している。11月の調達資金もモバイル部門向けの設備投資と債務返済に充てられた。12月にはS&Pグローバル・レーティングが楽天Gの格付けをジャンク級(投機的水準)の「BB+」から「BB」に 引き下げていた。

S&Pは10日、11月発行の社債の格付けを「BB」と確認した。ブルームバーグ集計データによると、BB格付けの借り手の利回り平均は現在6.71%。

