ヘッジファンド顧客はストックピッカーに注目、22年運用成績低迷でも

ヘッジファンドの顧客は昨年、マクロ戦略とマルチ戦略のヘッジファンドに投資して最大の利益を得た。彼らの多くは、2023年も同じ戦略が再び勝者になると賭けている。

一方で、株式ファンドに注目する人もいる。大口の株式ファンドの一部は記録的損失を出した１年を終えたばかりであるだけに、これはやや驚きだ。

ブルー・ロータス・マネジメントのセバスチャン・シロワ最高投資責任者（ＣＩＯ）は「われわれは昨年アンダーパフォームした株式市場中立戦略やアジア株戦略にポートフォリオの一部を向けている」と述べた。

シロワ氏はマクロマネジャーから資金を受け取っており、昨年こうしたトレーダーの多くに恩恵をもたらしたトレンドであるインフレ高進が資産価格に反映されると考えていると述べた。ただ、他の投資家は市場のボラティリティーが続き通貨から商品に至るまであらゆる分野で機会を生み出すと予想し、マクロの賭けを維持していると付け加えた。

ヘッジファンド調査会社 ピボタルパスのジョン・カプリス最高経営責任者（ＣＥＯ）は、自身が話を聞いた運用者や投資家がクレジットやグローバルマクロ、一部のストックピッカー（銘柄選別者）の運用戦略に熱心だったと指摘。一部顧客は、運用成績が昨年最低だったテクノロジーファンドが引き続き苦戦すると予想する一方で、それ以外のバイオテックやヘルスケアなどに注目した株式ファンドには比較的楽観的だと付け加えた。

アンドレアス・ハルボーセン氏率いる バイキング・グローバル・インベスターズは昨年、ヘルスケア株投資が奏功し、ライバルに対してアウトパフォームした。昨年９月末時点でヘルスケア株はポートフォリオの約３分の１を占めていた。同社のヘッジファンドは昨年の運用成績がマイナス2.4％。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は19％の下落だった。同ファンドは株式空売りなどでも利益を上げた。

Fund Strategy 2022 % Return Haidar Jupiter Macro 193 Odey European Macro 152 Andurand Commodities Discretionary Enhanced Energy 59 Rokos Macro Macro 51 Greenlight Capital Equity 36.6 Key Square Capital Macro 31 Brevan Howard Alpha Strategies Macro 28 D.E. Shaw Composite Multi-strat 24.7 Saba Master Fund Credit 22 D.E. Shaw Oculus Macro 20 Scopia Equity 19.3 Alphadyne Global Rates Macro 16.9 Eisler Capital Multi-strat 15.1 Axon Capital Equity 15 KL Special Opportunities Event 14.3 Garda Capital Partners Fixed Income 13.3 Millennium Multi-strat 12.4 Capula Global Relative Value Relative Value 12.2 Kepos Alpha Fund Quant 10.1 Point72 Multi-strat 11.8 Balyasny Atlas Enhanced Multi-strat 9.7 Bridgewater Pure Alpha II Macro 9.5 Voleon Composition Quant 9 LMR Multi-Strategy Multi-strat 8.5 Electron Global Equity 8.5 Anson Investments Equity 7.6 Carlson Double Black Diamond Multi-strat 6.8 Eminence Equity 6.7 ExodusPoint Multi-strat 6 Renaissance Institutional Equities Quant 5.3 Glenview Opportunity Fund Equity 4.9 Renaissance Institutional Diversified Alpha Quant 4.8 Schonfeld Strategic Partners Multi-strat 4.5 Marshall Wace Eureka Equity 4.4 JAT Capital Equity 3.7 Paloma Multi-strat 0.7 Viking Global Equities Equity -2.5 Glenview Capital Partners Equity -8.9 Coatue Equity -18.8 Third Point Event -22 Maverick* Equity -27.7 Coatue Long Only Equity -34 Lone Pine Cypress Equity -36 D1 Equity -30.5 Tiger Global Equity -56 Tiger Global Long Only Equity -67 *Maverick’s performance is through Dec. 16

いずれの会社もコメントを控えた。

株式ヘッジファンド、巨額の資産消失－２年連続で成績マイナス目立つ

原題： Hedge Fund Clients Seek Out Stock-Pickers After Tough 2022 (1)（抜粋）