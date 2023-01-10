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ヘッジファンド顧客はストックピッカーに注目、22年運用成績低迷でも

Katherine Burton、Hema Parmar、Nishant Kumar
  • マクロファンドやマルチ戦略は今年も勝者か、投資家に人気
  • テクノロジーファンドが引き続き苦戦の見通し－ピボタルパス

ヘッジファンドの顧客は昨年、マクロ戦略とマルチ戦略のヘッジファンドに投資して最大の利益を得た。彼らの多くは、2023年も同じ戦略が再び勝者になると賭けている。

　　一方で、株式ファンドに注目する人もいる。大口の株式ファンドの一部は記録的損失を出した１年を終えたばかりであるだけに、これはやや驚きだ。

　　ブルー・ロータス・マネジメントのセバスチャン・シロワ最高投資責任者（ＣＩＯ）は「われわれは昨年アンダーパフォームした株式市場中立戦略やアジア株戦略にポートフォリオの一部を向けている」と述べた。

　　シロワ氏はマクロマネジャーから資金を受け取っており、昨年こうしたトレーダーの多くに恩恵をもたらしたトレンドであるインフレ高進が資産価格に反映されると考えていると述べた。ただ、他の投資家は市場のボラティリティーが続き通貨から商品に至るまであらゆる分野で機会を生み出すと予想し、マクロの賭けを維持していると付け加えた。

　　ヘッジファンド調査会社ピボタルパスのジョン・カプリス最高経営責任者（ＣＥＯ）は、自身が話を聞いた運用者や投資家がクレジットやグローバルマクロ、一部のストックピッカー（銘柄選別者）の運用戦略に熱心だったと指摘。一部顧客は、運用成績が昨年最低だったテクノロジーファンドが引き続き苦戦すると予想する一方で、それ以外のバイオテックやヘルスケアなどに注目した株式ファンドには比較的楽観的だと付け加えた。

Hedge Funds in Review | Global macro funds won in 2022 while stock-pickers disappointed
 
 

　　アンドレアス・ハルボーセン氏率いるバイキング・グローバル・インベスターズは昨年、ヘルスケア株投資が奏功し、ライバルに対してアウトパフォームした。昨年９月末時点でヘルスケア株はポートフォリオの約３分の１を占めていた。同社のヘッジファンドは昨年の運用成績がマイナス2.4％。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は19％の下落だった。同ファンドは株式空売りなどでも利益を上げた。

FundStrategy2022 % Return
Haidar Jupiter Macro 193
Odey EuropeanMacro152
Andurand Commodities Discretionary EnhancedEnergy 59
Rokos Macro Macro51
Greenlight Capital Equity36.6
Key Square CapitalMacro              31
Brevan Howard Alpha StrategiesMacro28
D.E. Shaw CompositeMulti-strat24.7
Saba Master FundCredit22
D.E. Shaw OculusMacro 20
ScopiaEquity19.3
Alphadyne Global Rates Macro 16.9
Eisler Capital Multi-strat15.1
Axon Capital Equity 15
KL Special Opportunities Event14.3
Garda Capital PartnersFixed Income13.3
Millennium Multi-strat12.4
Capula Global Relative ValueRelative Value12.2
Kepos Alpha Fund Quant10.1
Point72 Multi-strat11.8
Balyasny Atlas EnhancedMulti-strat9.7
Bridgewater Pure Alpha IIMacro9.5
Voleon CompositionQuant9
LMR Multi-StrategyMulti-strat8.5
Electron Global Equity8.5
Anson InvestmentsEquity7.6
Carlson Double Black DiamondMulti-strat6.8
Eminence Equity 6.7
ExodusPointMulti-strat 6
Renaissance Institutional EquitiesQuant5.3
Glenview Opportunity FundEquity4.9
Renaissance Institutional Diversified AlphaQuant 4.8
Schonfeld Strategic PartnersMulti-strat4.5
Marshall Wace Eureka Equity 4.4
JAT Capital Equity 3.7
PalomaMulti-strat0.7
Viking Global EquitiesEquity-2.5
Glenview Capital PartnersEquity-8.9
Coatue Equity -18.8
Third Point Event-22
Maverick* Equity-27.7
Coatue Long Only Equity-34
Lone Pine CypressEquity-36
D1 Equity -30.5
Tiger Global Equity-56
Tiger Global Long Only Equity-67
   
*Maverick’s performance is through Dec. 16  

　　いずれの会社もコメントを控えた。

株式ヘッジファンド、巨額の資産消失－２年連続で成績マイナス目立つ

原題：Hedge Fund Clients Seek Out Stock-Pickers After Tough 2022 (1)（抜粋）

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