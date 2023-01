中国の在韓国大使館は10日、商用や観光、医療、一般私用目的の韓国国民に対する短期ビザ(査証)の発給を一時停止すると 発表した。

韓国側による中国国民に対する入国規制が解除されれば、中国は今回の措置を調整していくという。

原題:China Suspends Some Visas for S.Korea Citizens in Retaliation(抜粋)