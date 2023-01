米マイクロソフトは、「チャットGPT」を所有するオープンAIに100億ドル(約1兆3200億円)投資することで協議を行っている。セマフォーが事情に詳しい匿名の複数の関係者を引用して伝えた。

原題:Microsoft in Talks to Invest $10b Into OpenAI: Semafor(抜粋)