ヴァージン・オービット、英で衛星打ち上げ失敗－大分でも宇宙港推進

ヴァージン・オービット、英で衛星打ち上げ失敗－大分でも宇宙港推進Loren Grush
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ヴァージン・オービットは8.5％安で終了後、時間外取引でも一段安
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ヴァージン・オービットは、大分空港からの小型衛星打ち上げも計画
米ヴァージン・オービット・ホールディングスは９日、英国の宇宙港から離陸させた空中発射母機による小型衛星の打ち上げを行ったが、地球周回軌道への投入に失敗した。ヴァージン・オービットの株価は９日の米株市場で8.5％安で終了後、時間外取引でも一段安となった。
ヴァージン・オービットは、大分県の大分空港からの小型衛星打ち上げも計画している。
ボ－イング７４７型機を改造した空中発射母機「コズミックガール」が打ち上げ機体「ランチャーワン」を搭載し、英国時間９日午後10時２分（日本時間10日午前７時２分）に英コーンウォールの宇宙港を離陸。高度約３万5000フィート（約１万700メートル）で投下されたロケットはメインエンジンに点火したが、原因不明の異常が発生したという。
原題：Virgin Orbit Rocket Suffers Failure During First UK Flight (2)（抜粋）