英政府はソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社アームのロンドン上場を巡る協議を再開した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

FT紙によれば、スナク首相は先月、首相官邸でアームのルネ・ハース最高経営責任者(CEO)と会談。ソフトバンクグループ創業者の孫正義氏もビデオ経由で会議に参加した。ニューヨークとの二重上場の可能性が議題の中心だったという。

ソフトバンクGとアーム、英政府はいずれもFT紙に対しコメントを控えた。

原題:UK Revives Talks With SoftBank on London Listing for Arm: FT(抜粋)