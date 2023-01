米ゴールドマン・サックス・グループは今週約3200人の削減に乗り出す見通しだ。事情に詳しい関係者1人が明らかにした。

同社のスポークスマンはコメントを控えた。

