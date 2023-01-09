債券上昇か、米金利低下で買い－長期金利は修正観測根強く0.5％付近

債券相場は上昇が予想されている。６日の米国市場で雇用統計などの経済指標発表を受けて長期金利が大幅に低下した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。日本銀行が金利抑制に向けた金融調節を行っていることも相場を支える見込み。もっとも、昨年12月の日銀による緩和政策修正をきっかけにしたさらなる修正観測は根強く、長期金利は日銀の許容変動幅の上限0.5％付近に張り付くとの見方も出ている。

長期国債先物（３月物） 146円00銭付近～146円30銭付近（６日は145円89銭） 新発10年物国債（369回債）利回り 0.490％～0.500％程度（６日は0.500％）

先物夜間取引で３月物は序盤はやや軟調に推移したものの、米雇用統計や米ＩＳＭ非製造業指数の発表を受けた米長期金利の低下を背景に買い優勢に転じた。取引終了にかけて146円15銭まで水準を切り上げ、６日の日中取引終値比25銭高の146円14銭で引けた。

市場関係者の見方

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジスト

きょうの債券相場は前週末の欧米金利の大幅低下の流れを引き継いで買い優勢か。米雇用統計の賃金減速や米ＩＳＭ非製造業指数50割れでインフレ圧力緩和や景気減速が意識されている

日銀の政策修正観測を背景に10年債は買い手がおらず、金利が低下しても限定的だが、日銀の連続指し値オペがあるうちは0.5％超えの可能性は低い上、今月の日銀会合では政策修正の影響見極めとの報道も支え。0.5％付近で張り付くイメージ

中期債は２年物共通担保オペ継続の可能性がありサポートになりそう。超長期債は30年入札を翌日に控えて買い先行後は伸び悩みそうだ

先物中心限月の予想レンジは146円00銭～146円30銭

日銀オペ

10年国債を0.50％の利回りで無制限に買い入れる指し値オペを毎営業日実施。チーペスト銘柄を対象とした指し値オペも当面継続

６日は定例の国債買い入れオペに加えて、残存５年超10年以下の臨時の国債買い入れオペを実施。２年物の共通担保資金供給オペは３営業日連続実施

備考：日銀: 国債買い切りオペ、指し値オペ落札額は5937億円

海外市場の流れ