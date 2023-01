米ホワイトハウスは、バイデン米大統領が9日にメキシコのロペスオブラドール大統領と会談し、サプライチェーン、安全保障、合成オピオイド「フェンタニル」への対応、移民について話し合うと発表した。

10日には、カナダのトルドー首相との会談に臨み、ロシアによるウクライナ侵攻などについて話し合うという。

また、バイデン大統領は9日に、ロペスオブラドール大統領とトルドー首相との3カ国首脳による夕食会を開催する予定。

原題:Biden, Canada’s Trudeau to Have Bilateral Meeting on Tuesday(抜粋)