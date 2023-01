中国の金準備は昨年12月、2カ月連続で増加した。11月には3年強ぶりに増加に転じていた。

中国人民銀行(中央銀行)の7日の発表によると、12月末時点の金準備は11月末から30トン増加。10月末から11月末にかけては32トン増だった。

12月末時点の外貨準備高は3兆1277億ドル(約413兆円)。11月末は3兆1175億ドル、12月の市場予想は中央値で3兆1500億ドルだった。

原題: China Extends Gold Buying With Fresh Flows to Central Bank、China End-Dec. Forex Reserves at $3.1277T; Est. $3.15T(抜粋)