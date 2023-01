米供給管理協会(ISM)が発表した昨年12月の非製造業総合景況指数は市場予想以上に低下し、縮小圏に陥った。業況と受注のサブ指数がいずれも大幅に下がった。この状況が続けば需要見通しへの懸念が高まる恐れがある。

キーポイント 非製造業総合景況指数は49.6 2020年5月以来の低水準 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の全てを下回る-予想中央値は55.0 前月は56.5 指数は50が活動の拡大と縮小の境目を示す



前月からの低下幅は約7ポイントと、新型コロナ禍初期の2020年4月以来の大きさ。厳しい寒波の影響で、年末時期の移動が混乱したことや広範な地域で停電が起きたことが影響した可能性がある。

ISM製造業指数の生産に相当する業況の指数は54.7と、前月比で10ポイント低下。新規受注の指数はそれ以上に下げた。いずれの低下幅も同じく20年4月以来の大きさとなった。

原題: US Services Gauge Shrinks Unexpectedly in Worst Slide Since 2020(抜粋)、Dec. ISM Services PMI Falls to 49.6; Est. 55(抜粋)