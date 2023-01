6日の外国為替市場では、米雇用統計の発表や米金融当局者の発言を前にドルが上昇。円に対しては上昇率が一時1%を超え、1ドル=134円77銭まで上伸した。米国債利回りの上昇もドル高を後押ししている。

原題:Dollar Trades at Two-Week High Ahead of US Employment Report(抜粋)