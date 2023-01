「チャットGPT」のオープンAIが株式売り出しに向け協議、評価額3兆8700億円－報道

人工知能(AI)研究のオープンAIは自社評価額を約290億ドル(約3兆8700億円)とする取引で株式売り出しを行う方向で協議している。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情に詳しい複数の関係者の話として報じた。

ベンチャーキャピタルのスライブ・キャピタルとファウンダーズ・ファンドが出資に向け協議しているという。従業員ら既存株主による少なくとも3億ドル相当の売却を含む取引になるとWSJは伝えた。

イーロン・マスク氏らが共同で創設したオープンAIはチャットボット「チャットGPT」や画像生成の「Dall-E」を開発。WSJによると、オープンAIの評価額は2021年の株式売却時と比べほぼ2倍に膨らみ、ほとんど収入はないものの米国のスタートアップとしては最も企業価値の高い1社になる見込みだという。

既存株主の1社がマイクロソフトで、同社はすでに10億ドルを出資。 ロイター通信は先月、直近のオープンAI評価額は200億ドルだと報じていた。

原題:ChatGPT Creator OpenAI in Talks for $29 Billion Value, WSJ Says(抜粋)