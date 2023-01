日本株判断｢中立｣に下げ、ＹＣＣ修正や円高予想でピクテ－中国は上げ

中国の「ゼロコロナ」政策転換は景気回復のかなりの余地を生み、繰り延べ消費の大きな景気浮揚効果は他の新興国・地域にも波及が期待されるとピクテ・アセット・マネジメントが指摘した。同社は中国株の投資判断を「中立」から「オーバーウエート」に引き上げた。

中国の成長加速の可能性がアジアの新興国市場にプラスに働き、ドル高が自然に落ち着く兆しは、その資産クラスで他の国・地域の追い風になるとピクテは分析した。同社は新興国・地域株の投資判断も「オーバーウエート」に上げた。

日本銀行が0%程度に誘導している長期金利の許容変動幅を上下0.25%程度から0.5%程度に拡大すると 決めたことや円相場が今後1年で上昇するとの見通しに言及し、日本株の投資判断については「オーバーウエート」から「中立」に引き下げた。

ピクテは米株に15%のダウンサイドリスクを意識し、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギーショック後退を背景にエネルギー関連株の投資判断も「オーバーウエート」から「中立」に下げた。

原題:Pictet AM Lifts China Stocks to Overweight; Japan Cut to Neutral(抜粋)