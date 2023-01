米アトランタ連銀のボスティック総裁は、物価圧力が和らぎつつある兆しはあるものの、「インフレに関してやるべき仕事は山積している」と述べた。

ボスティック総裁はルイジアナ州ニューオーリンズで開かれた米金融当局の会議で講演し、「物価圧力が緩和しつつある兆しなど、最近の報告を歓迎するが、やるべき仕事はまだ山積している。世界中の中央銀行当局者がこれに関して私と同意見であることに間違いないだろう」と発言。

米国ではインフレが「あまりにも高過ぎ」、引き続き「最大の向かい風」になっていると話した。発言は講演原稿に基づく。

米金融当局はインフレを2%目標に戻すため、政策手段の活用を「引き続き決意している」と、同氏は語った。

