ADPによると、昨年12月の米民間雇用者数は23万5000人増加した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は15万人増だった。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:ADP Says US Firms Added 235k Jobs in Dec.; Est. 150k(抜粋)