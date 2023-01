北朝鮮の外相を務めた李容浩氏が粛清されたと、韓国の議員、尹建永氏が明らかにした。李氏は2019年の米朝首脳会談で金正恩朝鮮労働党委員長に同行していた。

国会情報委員会のメンバーである同議員は5日、情報機関の国家情報院からのブリーフィングを受けた後に記者団に対し、李氏はもはや北朝鮮の権力構造の一部ではないと述べた。同氏は16年から20年の早い時期まで外相を務めていたが、国営メディアはそれ以降、同氏について伝えていない。

読売新聞は4日に李氏の処刑について報じたが、尹氏の発言はこの報道内容を確認するものではない。聯合ニュースは5日、国家情報院は李氏の処刑を確認できていないと伝えていた。

原題: North Korea Envoy Who Attended Trump Talks Purged, Lawmaker Says、*SOUTH KOREA SPY AGENCY CAN’T CONFIRM RI WAS EXECUTED: YONHAP(抜粋)