日本の国債がついにゼロないしプラスのリターンを提供するようになったことで、世界からマイナス利回りの債券が消えた。

ブルームバーグが算出する債券のグローバル・アグリゲート指数によれば、利回りがマイナスの債券の総額は2020年後半の18兆4000億ドル(約2400兆円)がピークだった。当時、世界の中央銀行は政策金利をゼロないしそれを下回る水準に維持し、利回りを抑えるため債券の買い入れを行っていた。日本の利回りは他国・地域に遅れ、最後にマイナス金利から脱した。

