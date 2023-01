米アマゾン・ドット・コムのレイオフは1万7000人強が対象になり、同社の当初の計画を上回る数になる見通しだ。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい複数の関係者の話を匿名で引用して伝えた。

一部の関係者によれば、レイオフは同社のコーポレート部門に集中しているという。

原題:Amazon to Lay Off Over 17,000 Workers: DJ(抜粋)