原油がエネルギー商品の中で値上がりトップに、2023年見通し－ＵＢＳ

エネルギー商品の中で原油が今年最高のパフォーマンスを上げる公算が大きい。UBSグループが予測した。需要回復やロシアからの供給減少、石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」以外の産油国の増産が緩やかなペースにとどまるとの見方が背景だ。

ジョバンニ・シュトーノボ、ウェイン・ゴードン両氏は3日付のリポートで、「石炭が天然ガスや原油に代わり最も値上がりした昨年と違い、2023年は原油がトップになると見込んでいる」との見方を示した。

北海ブレントは23年にバレル当たり110ドル、ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は同107ドルへの上昇が見込まれている。

リポートでは「ロシアの供給先変更や上流部分の慢性的な投資不足といった22年のエネルギー問題は今後も続く」とも指摘。

相場の均衡を維持するため、OPECプラスは23年に減産を緩和する可能性がある。ロシアの生産が低下する中で需要増に対応するため、市場への供給を増やすとみられる。

原題:Oil to Be Best Performing Energy Commodity in 2023, UBS Predicts

(抜粋)