中国当局はオーストラリア産石炭の 2年余りにわたる禁輸を解除し、輸入を一部再開する計画を検討している。2国間関係の改善に向けた動きが背景にある。

石炭輸入の部分再開検討が伝えられたことを受け、豪ドルの対米ドル相場は一時1.3%上昇し、1豪ドル=0.6817米ドルを付けた。 ホワイトヘイブン・コールなど豪州の石炭関連銘柄の株価も値上がりした。

事情に詳しい関係者によると、国家発展改革委員会は3日、 中国宝武鋼鉄集団と 中国大唐集団、 中国華能集団、 国家能源投資集団の主要輸入業者4社に今年の新規購入を認める案について協議した。非公開情報を理由に複数の関係者が匿名を条件に明らかにした。関係者の2人によれば、輸入は4月1日にも再開される可能性がある。

国家発展改革委にファクスでコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。名前が挙がった輸入業者4社にもコメントを求めたが、返答は得られなかった。

