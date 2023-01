アジア時間3日午前の外為市場で円は対ドルで上昇。一時は0.6%高の1ドル=130円3銭と2022年6月以来の高値を付けた。日本市場が休みで流動性が薄い中、リスクオフの動きがみられている。

原題:Yen Strengthens to Highest Level Since June Against Dollar(抜粋)