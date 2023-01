半導体受託生産最大手、台湾積体電路製造( TSMC)の2023年設備投資は、業界の在庫調整にもかかわらず400億ドル(約5兆2300億円)近くに達する可能性がある。台湾の経済日報(EDN)が匿名の関係者を引用して 報じた。

それによると、同社による今年の設備投資は前年比でおそらく5.6%増加し、380億-390億ドルとなる見通し。台湾の高度な製造施設や米国と日本での事業拡大向けなどが中心となる。

TSMCは昨年10月の決算会見で、22年の設備投資計画を360億ドルに下方修正。7月時点では400億-440億ドルのレンジ下限との見方を示していた。

