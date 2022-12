英国、中国からの渡航者にコロナ検査の陰性証明義務付けへ－タイムズ

英国は中国からの渡航者全員に新型コロナウイルス検査の陰性証明を求める。英タイムズ紙が政府当局者の情報を基に報じた。

タイムズによれば、スナク首相が介入して陰性証明の義務付けを指示した。中国からの渡航者は陰性証明の提示だけでなく、最大で5人に1人は到着時にコロナ検査を受ける。コロナ変異株の追跡に必要なゲノム分析を行うためだという。

フランスもまた、中国からの空路渡航者に対して、出発地での搭乗時に陰性証明提示を求めると当局者が明らかにした。パリのシャルル・ドゴール空港では1月1日から中国からの到着者を無作為に抽出したPCR検査も実施するという。

これに先立ち、スペイン、イタリアも新型コロナに絡む中国から到着する旅客への入国規制を発表していた。

原題:UK to Require Visitors From China Test Negative for Covid: Times、 France to Require Negative Covid Tests for Passengers From China(抜粋)