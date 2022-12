中国、オンショア人民元の取引時間を延長－１月３日から

中国は人民元の国際化を進める取り組みの一環として、本土市場で人民元の取引時間を延長する。

中国人民銀行(中央銀行)によれば、オンショア人民元のトレーディングは現在、現地時間午後11時30分(日本時間は翌日の午前0時30分)までだが、1月3日から翌日の午前3時までとなる。取引開始時間は午前9時30分で変わらない。

人民銀は人民元取引の「公式終了」時間について、午後4時30分で変更ないとも説明。公式取引時間の人民元終値は、翌営業日の中心レート設定のため中国外国為替取引システム(CFETS)が用いる。

CFETSは声明で、人民元指数の通貨バスケットを構成する外国通貨のウエートを変更すると明らかにした。1月1日の実施。

ドルは0.1988から0.1983113に引き下げ

ユーロは0.1845から0.1820532に引き下げ

円は0.1076から0.0975557に引き下げ

オーストラリア・ドルは0.0571から0.0607065に引き上げ

国家外為管理局(SAFE)は30日、2022年7-9月(第3四半期)の経常黒字を1443億ドル(約19兆円)に改定したと発表。11月に公表した速報値は1440億ドルだった。7-9月の資本・金融収支は1490億ドルの赤字。

原題: China to Extend the Onshore Yuan’s Trading Hours in Global Push、China Cuts USD, EUR Weightings in RMB Index Basket、China 3Q Final Current-Account Surplus at $144.3b(抜粋)