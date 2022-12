ローマのフィウミチーノ空港に29日到着した中国からの航空便1便で、乗客の約10%が新型コロナウイルス検査で陽性だった。イタリアのANSA通信がラツィオ州当局者1人を引用して伝えた。

ANSAによると、乗客49人のうち5人が陽性で、いずれも無症状。

原題:About 10% of Those Entering Rome from China Covid Positive: Ansa(抜粋)