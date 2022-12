新規失業保険申請、前週比で若干増加－なお歴史的低水準付近

先週の米新規失業保険申請件数は前週から増加したが、なお歴史的低水準付近にとどまった。需要鈍化を目指した米金融当局の積極的な政策をよそに、労働市場が底堅さを維持していることが浮き彫りとなった。

キーポイント 新規失業保険申請件数(12月24日終了週)は9000件増の22万5000件 エコノミスト予想の中央値と一致 前週は21万6000件

失業保険の継続受給者数(12月17日終了週)は171万人に増加 2月以来の高水準 市場予想は169万人



クリスマスなど主要な祝日の前後は季節調整が特に困難になる。より変動の少ない失業保険申請の4週移動平均は、ほぼ変わらずの22万1000件。

米金融当局は今年、インフレ鈍化を目指し積極的な利上げを続けてきた。借り入れコストの上昇は住宅市場など経済の一部分野に影響を与えているが、労働市場は1年を通じ総じて堅調さを維持している。

これは労働市場における需給の不均衡が根強く続いていることも背景にある。金融やテクノロジーといったホワイトカラーの業界ではこのところレイオフが広がっているが、娯楽・ホスピタリティーなどではなお空きポジションを埋めるのに苦慮している。

季節調整前の失業保険申請件数は27万1590件に増加。ミズーリ州とケンタッキー州で増加が目立った。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Jobless Claims Rise Slightly But Remain Near Historic Lows、US Weekly Jobless Claims Rose 9K to 225K, Matching Estimate (抜粋)