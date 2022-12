ベラルーシ国防省は29日、自国領内に飛来したウクライナの地対空ミサイル「S300」を撃墜したと発表した。ウクライナでの戦争が国境を越えてロシアの同盟国に飛び火した格好だが、ベラルーシ当局者は事態をさほど重視しない姿勢を示している。

ミサイルの破片はウクライナとの国境に近いベラルーシ南部のゴルバハ村に落下したと、国防省がテレグラムへの投稿で明らかにした。

ベラルーシ国営ベルタ通信はウェブサイトで、ぬかるんだ地面に落ちた残骸のように見える写真と動画を公開した。着弾したのは現地時間29日の午前10時から11時の間だったという。このミサイル着弾で犠牲者や損害が出たとの情報はこれまでのところない。

ベラルーシ西部ブレスト州の軍当局者は「住民が心配する理由は全くない」と発言。「残念ながら、こうした事態は起きるものだ」と述べた。

