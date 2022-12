中国疾病予防コントロールセンターの疫学首席専門家、呉尊友氏は29日、新型コロナウイルスの感染拡大は北京市と天津市、四川省成都市でピークを打った一方、上海市と重慶市、安徽省、湖北省、湖南省の状況がなお深刻だと述べた。

呉氏は記者会見で、河南省と吉林省、福建省で感染が引き続き急拡大していると分析。多くの人の移動が予想されるとして、来年の春節(旧正月)連休の感染拡大に警鐘を鳴らした。また、疾病予防コントロールセンター内に設けたチームがコロナ感染症による超過死亡率の推計に取り組むと説明した。

さらに、コロナ対応を監督している梁万年氏は中国がコロナ変異株のモニタリングを強化していると説明。新たな変異株を発見した場合、世界保健機関(WHO)に通報すると話した。

梁氏は中国による防疫政策の調整は科学的かつ適切だとも主張した。

