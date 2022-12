韓国政府は中国からの渡航者に新型コロナウイルスの迅速抗原検査を義務付け、到着前48時間以内のPCR検査結果の提示も求める可能性が高い。朝鮮日報が情報源を明かさずに伝えた。

韓国は29日にこうした措置を協議し、30日に最終的に発表する。中国での感染者増加を踏まえ、韓国と中国を結ぶ航空便を減らす計画も検討中。

原題:S.Korea May Require Covid Tests for Travelers From China: Chosun(抜粋)