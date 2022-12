11月の米中古住宅販売成約指数は6カ月連続で低下し、統計史上2番目に低い水準に落ち込んだ。借り入れコスト上昇と経済見通しの不確実さを背景に、多くの潜在的な買い手が住宅市場から締め出された。

キーポイント 米中古住宅販売成約指数(季節調整済み)は前月比4%低下の73.9

2001年の統計開始後、新型コロナウイルスのパンデミック初期に次いで2番目に低い水準 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の全てを下回る-予想中央値は1%低下



11月は北東部と中西部を中心に全米4地域全てで低下。前年同月比(季節調整前)では39%近く低下した。10月は前月比4.7%低下(速報値4.6%低下)に下方修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: US Pending Home Sales Fall to Second-Lowest Level on Record(抜粋)、US Nov. Pending Home Sales Fell 4% M/m, Est. -1%(抜粋)