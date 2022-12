ＥＣＢシムカス氏、ユーロ圏インフレまだピークに達していない－ＦＴ

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、リトアニア銀行(中銀)のシムカス総裁は、ユーロ圏のインフレはリトアニアの動きに半年遅れていると指摘、つまりまだピークに達していないと論じた。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

FTによると、シムカス氏はユーロ圏のインフレについて「リトアニアがたどった道筋に似ている」と発言。「ユーロ圏の総合インフレ率は恐らくピークが近く訪れる」との認識を示した。同氏は物価上昇圧力による最終的な影響はまだ完全に表れていないと考えている。

さらに「エネルギー価格の急騰が最終財やサービスに及ぼす波及効果はまだ分からない」とみており、「それをまさに懸念している」と続けた。

FTはまた、域内のインフレ急加速は「一時的な衝撃ではなく」、「恒常的な変化であり、構造的な解決策が必要だ」とのカザークス・ラトビア中銀総裁の見解も報じた。カザークス氏は欧州連合(EU)の野心的なエネルギー戦略を解決策の一つに挙げた。

シムカス氏と同じくECB政策委メンバーでもある同氏は、「妥当な価格のエネルギーを確保できなければ、われわれはエネルギー集約型企業を失い始めるだろう。そうした企業は別の地域へと移転し、失業率や成長低下といった結果を招くことになる」と指摘した。

原題:ECB’s Simkus Says Inflation Peak Is Still to Come, FT Reports(抜粋)