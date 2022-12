中国は今月、外国からの輸入オンラインゲーム45本を認可した。テンセント・ホールディングス(騰訊)がポケモンと共同開発した「ポケモンユナイト」も含まれている。

国家新聞出版署が新たに認可したゲームタイトルの リストを公表した。別の リストによれば、12月には国産ゲーム84本も承認された。

