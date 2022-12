S&P・コアロジック/ケース・シラーがまとめた10月の米20都市住宅価格指数は、前月比で4カ月連続の低下となった。住宅ローン金利上昇や景気を巡る懸念が売買活動に影響した。

キーポイント 米20都市住宅価格指数(季節調整後)は前月比0.5%低下 市場予想1.1%低下

前年同月比では8.6%上昇 予想8%上昇



米金融当局は今年、住宅価格高騰を一因とする高インフレの抑制を目指して利上げを推進。それを受けて住宅市場は減速している。

フレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)のデータによれば、30年物固定住宅ローン金利は10月と11月に7.08%に達したが、その後は低下。それでも借り入れコストは年初の約2倍の水準となり、インフレで頭金に回す貯蓄が圧迫される中、住宅購入が手控えられている。

S&Pダウ・ジョーンズ指数のマネジングディレクター、クレイグ・ラザラ氏は「米金融当局が利上げを続ける中、住宅ローン融資が引き続き住宅価格への向かい風となっている」と発表文で指摘。「厳しいマクロ経済環境見通しが続いていることを踏まえれば、価格は下落し続ける可能性がある」と記した。

全米ベースの住宅価格指数は前年同月比で9.2%上昇。9月は10.7%上昇だった。

地域別ではフロリダ州のマイアミやタンパ、ノースカロライナ州のシャーロットで前年同月比ベースでの価格上昇が目立った。

原題: Home Prices Slip for Fourth Month With US Market Slowing (1)、S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Index Up 8.6% Y/Y; Est 8.0%(抜粋)