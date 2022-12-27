台湾が兵役義務を１年間に延長、2024年から－対中関係緊迫化で

台湾政府は27日、兵役義務を現在の４カ月から１年に延長すると発表した。2024年から適用する。自衛に向けた真剣な取り組みを示す。

蔡英文総統は台北で開いた記者会見で、兵役期間の変更は国際的な支援を確保するには必要だと指摘するとともに、中国の拡張主義が地域の安定を脅かしていると述べた。

蔡氏は「台湾が十分強ければ、台湾が戦場になることもない」と語った。

中国軍機47機、中間線越え防空識別圏に侵入－台湾国防部

中国は台湾について自国領の一部と主張。蔡政権は中国による侵攻の可能性に備え、防衛強化のため米国と協力している。米連邦議会は先週、2023会計年度（22年10月－23年９月）の包括的歳出法案を 可決。規模は１兆7000億ドル（約226兆円）に上り、台湾による武器購入向けに20億ドルが振り向けられる。

原題： Taiwan Extends Mandatory Military Service Amid China Tensions（抜粋）