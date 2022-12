中国、習指導部の豹変ぶりに国民戸惑い－ゼロコロナ解除で期待と不安

中国政府が新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策を突然撤回したことで、国民の間には複雑な感情が広がっている。解放感から3年ぶりに海外旅行を計画する人もいれば、感染拡大を懸念する人もいる。

ソーシャルメディアの微博(ウェイボ)には、新型コロナのパンデミック(世界的大流行)後の「数年でわれわれはあまりにも多くのものを失った」とのコメントが投稿された。中国版ツイッターと呼ばれる微博では27日、入国者に義務付けてきた隔離措置を来年1月8日から撤廃するとの政府発表がトレンド入りした。

中国、1月8日から入国時隔離を撤廃-アウトバウンドも回復へ

このコメントを投稿したユーザーは「みんなの一日も早い回復を願うとともに、誰もが自由に呼吸し、行きたい場所に自由に行けるようになることを願っている」とも記した。

体温を測定する作業員(杭州、12月27日) Source: Future Publishing/Getty Images

コロナ政策の急転換後、感染は急拡大し、北京や上海では医療体制がすでに逼迫(ひっぱく)している。ゼロコロナ政策前の生活を取り戻したいという願いとは裏腹に、コロナまん延に対する懸念も強まっている。

別の微博ユーザーは「国内感染は依然として増加している」と指摘。政府への直接的な言及を避けながらも「明らかに全員を感染させようとしているのではないか」と疑念を呈した。

ゼロコロナ政策は、ロックダウン(都市封鎖)や頻繁な集団検査、渡航制限などを柱としていた。政府はこうした厳格な対応の説明として、コロナの危険性を2020年から繰り返し国民に訴えてきた。

ゼロコロナ政策が国民を疲弊させ、経済活動に打撃となっていたにもかかわらず、中国共産党の習近平総書記(国家主席)はつい10月半ばまで、ゼロコロナ政策を一貫して擁護してきた。

デモ参加者が白紙を掲げて抗議(北京、11月27日) Source:Bloomberg

ゼロコロナ政策に反発した市民は街頭に繰り出して抗議行動を開始。11月下旬にこの動きが中国各地に広がると、政府は12月7日、コロナ規制を 大きく緩和。コロナとの「共生」に向け決定的な一歩を踏み出した。26日になると国家衛生健康委員会が渡航制限を緩める方針を発表し、世界的な孤立からの脱却に向けかじを切った。

寝そべり状態

「1カ月前はまだゼロコロナに固執し、人民を第一に考えると言っていたが、1カ月後には完全に『躺平(寝そべり)』状態になり放任だ」との投稿に続き、「そう、それは最適化と呼ばれるものだ」とつぶやいた微博のユーザーもいた。

中国のインターネットでは昨年、「躺平」という言葉が広がった。過酷な競争から離脱し、手の届く楽な生活で満足しようという若者たちのスローガンだが、当局はこうした若者たちの考えを批判していた。

中国疾病予防コントロールセンターが 発表した26日時点のコロナ重症者は928人と、前日から227人増えた。四川省で新たに1人の死亡が報告されたとしている。

原題: Chinese Public Shows Mixed Emotions About Covid Zero Ending、China Says Severe Covid Cases Jump by 227, Adds One New Death(抜粋)