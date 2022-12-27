米Ｓ＆Ｐ500種先物上昇、地合い堅調－ドル・スポット指数は低下

27日午前のアジア市場の取引時間帯では、米Ｓ＆Ｐ500種株価指数先物や原油先物相場が上昇している。中国が新型コロナウイルス対策として入国者に義務付けてきた隔離措置を来年１月８日から撤廃すると発表したほか、米国の主要インフレ指標で鈍化傾向が示されたことで地合いは堅調。

Ｓ＆Ｐ500種先物は日本時間午前９時20分時点で約0.6％高、ナスダック100指数先物は0.7％高で取引された。米原油先物相場は中国の需要見通しのほか、米国の寒波で製油所が稼働停止に追い込まれたことなどで一時1.5％近く上昇した。

中国政府によるコロナ対策の入国時隔離撤廃の発表を受けて、オーバーナイトで上げていたオフショア人民元は堅調を維持。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3％低下した。円は対ドルで0.2％高の１ドル＝132円67銭。

23日が短縮取引だった米国債もクリスマス休暇明けで取引が再開された。２年債利回りは変わらずの4.32％、10年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の3.73％となった。10年債利回りは先週、４月初め以来の大幅上昇となり、3.75％前後で取引を終えていた。

原題： Equities Rise, Dollar Falls Amid China Covid Shift: Markets Wrap

Treasuries Gain After Holiday; Japan 2-Year Sale in Focus（抜粋）