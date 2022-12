中国政府は26日、新型コロナウイルス対策として入国者に義務付けてきた隔離措置を来年1月8日から撤廃すると発表した。

国家衛生委員会によると、新型コロナの管理を巡る分類については最上位の「カテゴリーA」から「カテゴリーB」に引き下げる。

原題:China Says It Will Scrap Covid Quarantine Measures as of Jan. 8(抜粋)