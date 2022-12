中国は香港からの入境の際に義務付けていた隔離を来年1月3日にも撤廃する可能性があると、本土当局者2人を引用して香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が報じた。

SCMPによると、本土への訪問者に対して5日間の隔離を義務付けず、「3日間の医学観察」だけを求める案が検討されている。

同紙は北京の当局者を引用し、「1月3日の暫定日程に向けて多くが懸命に取り組んでいる」とし、水際対策の緩和を目指す具体的な日程に言及した。

香港政府トップの李家超行政長官は24日、来月半ばよりも前に本土との往来再開に着手する意向をメディアに表明していた。

原題:China to End Quarantine for HK Border Soon as Jan. 3, SCMP Says(抜粋)