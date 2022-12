中国各都市のコロナ推計、感染ピークは来月か－経済への影響見通し難

中国では新型コロナウイルス感染拡大に衰えが見えない。数十万人規模の新規感染者を報告するとともに、感染拡大のピークは来月に訪れるとの見通しを示す都市や省が相次いでいる。

国家衛生健康委員会は25日、日次ベースのコロナ感染症データの公表を取りやめると発表。中国指導部によるゼロコロナ政策の急転換に伴う感染爆発の実態を反映していないとの見方は以前から根強かった。

中国、コロナ感染の日次データ公表中止-地方の発表と食い違い

上海市内の病院で救急外来に患者を運ぶ担当者(12月23日) Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

約14億人の人口を抱える中国の実際のコロナ感染者数は不明で、国内経済への影響の見極めがより難しくなっている。北京市で感染が拡大したオミクロン変異株は全国各地に広がりつつあり、南部の主要都市部で大規模な感染を引き起こしている。

中国、コロナ新規感染を1日当たり約3700万人と推計-内部資料

製造業が集積し、テクノロジーの中心地でもある東部・浙江省は1日当たりの感染者が現在、100万人に上ると推計。地元当局者は25日の会見で、2週間後にはこれが倍増する恐れがあり、来月はその後鈍化していくと説明した。

米アップル製品を生産する主要拠点があり、「iPhoneシティー」として知られる河南省鄭州市は、来年1月半ばの感染ピークを見込んでいる。現地の報道によると、隣接する山東、湖北両省もほぼ同時期の急増を予想した。

中国経済、12月も低迷続く-全国的な新型コロナ感染の「津波」で

北京市内のコロナ検査ブース(12月23日) Source: Bloomberg

医大としては中国トップの北京協和医学院はソーシャルメディアの微信(ウィーチャット)で、コロナ感染症の経験に関して調査するため質問票を送っている。

衛生当局から委託されている北京協和医学院はコロナの感染拡大規模の測定を目指していると説明。今月21日時点で約47万人が調査1回目の質問に回答したとし、この分析は政府の対応にとって極めて重要な参考資料になると付け加えた。

中国疾病予防コントロールセンターが26日発表したコロナ重症者は25日時点で701人。前日から90人増えた。コロナ感染の確認症例は2637人で、死者の報告はなかった。

原題: China Cities’ Covid Estimates Suggest January Peak in Infections、China’s CDC Says Severe Covid Cases Rise to More Than 700(抜粋)