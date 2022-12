11月の米新築一戸建て住宅販売は市場予想に反して増加した。高騰していた住宅ローン金利が低下し、需要が幾分安定したことを示唆する。30年物住宅ローン金利は11月半ばに7%を割り込んだ。

キーポイント 新築一戸建て住宅販売(季節調整済み、年率換算)は前月比5.8%増の64万戸 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は60万戸 前月は60万5000戸(速報値63万2000戸)に下方修正



2カ月連続での増加となったが、月次の販売データは変動が大きい。住宅価格が高止まりする中、米金融当局は追加利上げの意向を示しており、住宅市場への向かい風は2023年も続くとみられる。

地域別では西部と中西部で増加した。

新築住宅販売価格の中央値は前年同月比9.5%上昇し、47万1200ドル(約6260万円)。

11月末時点で売りに出されていた物件は46万1000件。ただその圧倒的多数は建設中あるいは未着工の物件だった。

原題: US New-Home Sales Unexpectedly Increase for a Second Month(抜粋)、US Nov. New Home Sales Rose to 640k; Est. 600k(抜粋)